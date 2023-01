Stylingsünde: Die Frisur, die Sarah Michelle Gellar am meisten bereut

Sarah Michelle Gellar wurde als Vampirjägerin "Buffy" in der gleichnamigen Serie sowie durch die Filme "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) und "Eiskalte Engel" (1999) bekannt. Gellar ist sei 2002 mit Schauspieler Freddie Prinze jr. verheiratet und lebt mit ihm in Los Angeles. Das Paar bekam im September 2009 ihre Tochter. Im September 2012 wurde der gemeinsame Sohn geboren.