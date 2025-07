Familiendrama, das Kendall und Kylie Jenner von Hochzeit ihres Bruders Brody fernhielt

Berichten zufolge herrscht im Jenner-Clan böses Blut, was dazu führte, dass die beiden der Einladung zur Hochzeitsfeier ihres Halbbruders nicht folgten.

Spannungen im Jenner-Clan

Das angespannte Verhältnis zwischen Brodys Mutter Linda Thompson und Kendalls und Kylies Mutter Kris Jenner habe sich auf ihre Kinder übertragen, berichtet US Sun. Kendall und Kylie hätten problemlos planen können, an der Zeremonie am Wochenende teilzunehmen, doch sie entschieden sich dagegen, wie eine Quelle der Zeitung mitteilte.