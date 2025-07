In ihrer Villa erschossen: Doppelmord an "American Idol"-Produzentin und Ehemann

Robin Kaye, langjährige Musikverantwortliche der US-Castingshow "American Idol", und ihr Ehemann Thomas Deluca sind tot. Die preisgekrönte Musikdirektorin und ihr Mann wurden leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Wie unter anderem TMZ berichtet, wurden die beiden 70-Jährigen Opfer eines Doppelmordes.

Polizei mit grausamer Szene konfrontiert

Das Paar hatte seit mehreren Tagen als vermisst gegolten, weswegen eine Freundin am 14. Juli eine sogenannte Wohlergehensüberprüfung anstieß. Quellen aus Polizeikreisen zufolge wurden die Leichen des Paares am Montag in ihrem Haus in Encino entdeckt.

Die Polizisten sollen Blut am Hauseingang entdeckt haben und daraufhin ein Fenster eingeschlagen haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Haus wurden die beiden Berichten zufolge mit einer grausamen Szene konfrontiert: Wie die Polizei laut Fox News mitteilte, wurden Kaye und Deluca "gnadenlos mehrfach angeschossen" und wiesen jeweils mehrere Schusswunden "im gesamten Oberkörperbereich" auf.

Beide wurden am Tatort für tot erklärt.