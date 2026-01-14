Sting und Ex-Bandkollegen streiten sich um 2 Millionen Dollar

Seit Mittwoch wird vor dem Londoner High Court über eine Klage des Gitarristen Andy Summers und des Schlagzeugers Stewart Copeland gegen Sting verhandelt. In dem Verfahren geht es um Tantiemen für Songs ihrer früheren Band The Police. Summers und Copeland fordern Zahlungen in Höhe von rund zwei Millionen Dollar (1,72 Millionen Euro) wegen Einnahmen aus der Verwertung von Police-Songs auf Streaming-Diensten.

Der britische Sänger Sting bestreitet, dass seinen früheren Bandkollegen diese zusätzlichen Tantiemen zustehen. Laut einer rund 50 Jahre alten mündlichen Vereinbarung soll jedes Bandmitglied 15 Prozent der Tantiemen erhalten, die aus den Kompositionen der jeweils anderen Police-Mitglieder stammen.

Fünf Alben

„Every Breath You Take“, „Roxanne“ oder „Message in a Bottle“ wurden von Sänger und Bassist Sting komponiert. Entsprechend erhält er mit Abstand den größten Anteil der Tantiemen. The Police brachten zwischen 1978 und 1983 fünf Alben heraus, darunter Outlandos d’Amour und Synchronicity.