Musiker Sting (73) verrät sein Fitness-Konzept

Der britische Musiker Sting ("Englishman in New York", "Fields Of Gold") fühlt sich mit 73 Jahren topfit und wirkt im Vergleich zu vielen Kollegen jung geblieben. Sein Wellness-Rezept? "Eitelkeit und ein bisschen Disziplin", verriet der Sänger und Bassist der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich schwimme jeden Morgen und mache ein Work-out mit Dehnübungen. Ich hebe niemals Gewichte, aber ich bleibe aktiv."

Konstantes Fitness-Programm seit der Jugend

Sein Fitness-Programm habe sich seit Jahrzehnten kaum geändert. "Als Teenager war ich Sportler, also habe ich diese Routine einfach beibehalten", sagte Sting, der gerade sein neues Live-Album "3.0 Live" veröffentlicht hat. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, aber ich bin sehr froh, dass es so ist."