Sternekoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Traualtar

Für eine besonders märchenhafte Winterhochzeit haben sich Holly Ramsay und Profi-Schwimmer Adam Peaty entschieden. Die beiden heirateten jetzt in der britischen Stadt Bath.

Und natürlich führte Papa Gordon Ramsay seine Tochter zum Traualtar. Auf Instagram schrieb der Sternekoch über diesen intimen Moment: "Ich bin wirklich sehr glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen."