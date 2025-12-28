Sternekoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Traualtar
Holly Ramsay heiratete den Profi-Schwimmer Adam Peaty in der britischen Stadt Bath.
Für eine besonders märchenhafte Winterhochzeit haben sich Holly Ramsay und Profi-Schwimmer Adam Peaty entschieden. Die beiden heirateten jetzt in der britischen Stadt Bath.
Und natürlich führte Papa Gordon Ramsay seine Tochter zum Traualtar. Auf Instagram schrieb der Sternekoch über diesen intimen Moment: "Ich bin wirklich sehr glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen."
Laut der britischen Zeitung "The Sun" zeichnete Ramsay auch für das Menü verantwortlich. Aufgetischt wurden Krabbencocktail und Beef Wellington.
