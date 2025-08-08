Stefan Raab spaltet mit neuem Song das Netz
Vor dem Kinostart der Komödie "Das Kanu des Manitu" haben Entertainer Stefan Raab und Regisseur Michael "Bully" Herbig wieder zusammengearbeitet: Sie veröffentlichten heute offiziell ihren gemeinsamen Song "Weil wir so supergeil drauf sind".
"Weil wir so supergeil drauf sind"
In dem zweieinhalb Minuten langen, eingängigen Lied besingen Raab und Herbig überspitzt veganes Essen, "coole Korksandalen", Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren.
In der Hook heißt es: "Weil wir so supergeil drauf sind und nur gelegentlich streiten, weil wir um 7 Uhr schon auf sind, und nur gelegentlich breit sind." Bei Instagram sind die beiden in einem Video zum Song zwischen kleinen Filmausschnitten mal tanzend und mal entspannt wippend im Schaukelstuhl zu sehen.
Nicht alle begeistert
Stefan Raab bewarb seinen neuen Hit mit gleich mehreren Postings auf Instagram. Seine Follower zeigten sich aber nicht alle angetan. Es wird zum Teil derb über das Lied hergezogen. "Mit den Gags aus 90er, 00er und Sandalen... Stefan, wann merkst du, dass es heute nicht mehr luschtig ist!?", fragt ein User. "Das ist ja eher abschreckend", lästert ein anderer.
Andere stören sich an den vielen Postings des Enternainers, mit denen sie zwangsbeglückt wurden. "Stefan, du brauchst echt einen Social Media Berater.
7. mal den Song, mit irgendwelchen unlustigen Videos, anteasern muss nicht sein", appelliert jemand an den Moderator.
Wiener "Kanu"-Premiere am Mittwoch
Mit "Das Kanu des Manitu" kommt am Donnerstag (14. August) nach fast 25 Jahren die Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" in die Kinos. In den Hauptrollen der Western-Komödie sind neben Herbig wieder Christian Tramitz und Rick Kavanian dabei. In Wien findet am Mittwoch die Premiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller statt.
Kommentare