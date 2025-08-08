Stefan Raab spaltet mit neuem Song das Netz

Vor dem Kinostart der Komödie "Das Kanu des Manitu" haben Entertainer Stefan Raab und Regisseur Michael "Bully" Herbig wieder zusammengearbeitet: Sie veröffentlichten heute offiziell ihren gemeinsamen Song "Weil wir so supergeil drauf sind".

"Weil wir so supergeil drauf sind"

In dem zweieinhalb Minuten langen, eingängigen Lied besingen Raab und Herbig überspitzt veganes Essen, "coole Korksandalen", Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren.

In der Hook heißt es: "Weil wir so supergeil drauf sind und nur gelegentlich streiten, weil wir um 7 Uhr schon auf sind, und nur gelegentlich breit sind." Bei Instagram sind die beiden in einem Video zum Song zwischen kleinen Filmausschnitten mal tanzend und mal entspannt wippend im Schaukelstuhl zu sehen.