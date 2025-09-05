Mutter von Stefan Mross beigesetzt: "Glaube, wir haben die Mama würdig verabschiedet"

Die Mutter von Moderator und Volksmusiker Stefan Mross ist in Traunstein beigesetzt worden. "Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama würdig verabschiedet", sagte Mross der Bild, die auch Fotos von den Trauergästen veröffentlichte. "Wir waren im engsten Kreis der Familie, mit Freunden und Nachbarschaft und haben viel über sie erzählt. Diese Momente waren für uns ganz, ganz wichtig."

Mross' Mutter Stefanie war vor rund drei Wochen im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Sänger hatte ihrer auch in seiner Show "Immer wieder sonntags" gedacht und für sie "Wer wäre ich ohne Dich" gesungen. "Das Wichtigste für uns waren ihre Blumen", sagte Mross der Bild über die Beisetzung. "Da hat sie ja einen ganzen Garten voll gehabt. Mit Rosen. Das war für sie immer das Heilige, wo sie an Papa gedacht hat."