Statement auf Facebook: Auch Oliver Pocher hat das Coronavirus

Der deutsche TV-Comedian hat es am Samstag offiziell auf Facebook verkündet: Auch er habe das Coronavirus, sein Testergebnis sei positiv.

Die Bekanntgabe seiner Diagnose verknüpfte er in seinem Video mit einem Appell an seine Fans, unbedingt zuhause zu bleiben. So schwierig sei das doch nicht. Noch vor ein paar Jahrzehnten hätten Menschen mit der Waffe in den Krieg ziehen müssen, "heutzutage geht es nur darum, dass man mit dem Arsch einfach zuhause sitzen bleibt, und das war's."