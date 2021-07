11 Stars, die von der Queen zum Ritter geschlagen wurden

Judi Dench

Judi Dench schauspielert, seit sie fünf Jahre alt ist. Damals spielte die in York geborene Tochter eines Arztes in der Theateraufführung ihrer Volksschule eine Schnecke. Als junge Frau schloss sie sich dann der Royal Shakespeare Company an und spielte 20 Jahre lang in London und Stratford upon Avon, der Heimatstadt des Schriftstellers. Schon 1988 erhob sie das Königshaus zum "Dame Commander of the British Empire" und damit in den Adelsstand. Für die große Leinwand wurde sie erst im Alter von 63 Jahren entdeckt.