9 Stars, die unter ihrem zweiten Vornamen bekannt sind

Herzogin Meghan

Seit ihrer Eheschließung mit Prinz Harry lautet Meghan Markles Name korrekterweise Meghan, Herzogin von Sussex. Denken die allermeisten, ist aber nicht ganz richtig, denn die 40-Jährige hat sich längst einen "Künstlernamen" zugelegt, wenn man so will. "Meghan" ist nämlich nur der zweite Vorname der Herzogin. Geboren wurde sie am 4. August 1981 als "Rachel Meghan Markle". Eingefleischten Serienfans ist sie bereits als Rachel bekannt: Auch in einer ihrer bekanntesten Schauspiel-Rollen in der Serie "Suits" trug sie jenen Namen.