Star Trek"-Legende William Shatner ins Spital eingeliefert

"Star Trek"-Legende William Shatner gibt Entwarnung: Der 94-jährige Schauspieler hat es beim Essen übertrieben und landete im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig.

William Shatner: "Mir geht es bestens"

Nach Medienberichten über seinen Krankenhausbesuch hatte er sich mit einer beruhigenden Botschaft an seine Fans gewandt. "Ich danke euch allen für die Anteilnahme, aber mir geht es bestens", schrieb Shatner auf Instagram. "Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!"