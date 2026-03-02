Star-Make-up-Artist behauptet: Ich war Jim Carrey bei den César Awards

Jim Carrey holte sich vergangene Woche in der Pariser Konzerthalle Olympia den Ehren-César. Doch weniger das Schaffen, sondern vor allem das Aussehen des kanadisch-amerikanischen Schauspielers, Komikers und Künstlers fand nach der Preisverleihung Beachtung.

In den sozialen Medien verbreiteten sich verschiedene Theorien. Carrey, der sich in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, sehe derart verändert aus, dass es sich auch um einen Doppelgänger gehandelt haben könne, mutmaßten manche Nutzer. Andere wiederum spekulieren über Botox und Beauty-Eingriffe. Und selbst Verschwörungstheorien, wonach der Schauspieler geklont und ersetzt worden sei, kursierten im Netz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ALAIN JOCARD Jim Carrey bei den César Awards

Carrey nahm seine Trophäe persönlich entgegen. Bei minutenlangen Ovationen dankte er in einer kurzen Ansprache auf Französisch den Wegbegleitern seiner Karriere und erinnerte daran, dass sich unter seinen Vorfahren ein Franzose befand - vor etwa 300 Jahren. Der Star-Make-up-Artist Alexis Stone nutzt den Rummel für sich. Auf Instagram, wo ihm knapp eineinhalb Millionen Menschen folgen, behauptet er, dass er als Jim-Carrey-Double auf der César-Bühne gestanden habe. Zu zwei Fotos von Carrey an dem Abend und einem Bild, das Maske, Perücke und Gebiss zeigt, schrieb er: "Alexis Stone als Jim Carrey in Paris."

Einsatz von KI Zahlreiche Personen kommentierten den Beitrag. Viele Nutzer hoben hervor, dass das dritte Bild wohl kein Original sei, sondern mittels Künstlicher Intelligenz (KI) entstanden sein dürfte. "Zeig den Prozess, oder ich glaube es nicht", kommentierte eine andere Person. Eine weitere merkte an, dass "der echte Jim Carrey" Stones Behauptung schon bestätigen müsse. Stone macht auf seinem Instagram-Kanal immer wieder mit spektakulären Masken von sich reden. So verwandelte er sich etwa mittels Prothesen bereits in Design-Ikone Donatella Versace oder Sängerin Lana Del Rey.