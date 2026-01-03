Star-Geiger André Rieu wird zu Comic-Figur in einem Kinderbuch

Bei seinen Konzerten begeistert der niederländische Geiger André Rieu tausende Menschen. Dass seine Musik Generationen verbindet, möchte sein Sohn Pierre jetzt mit einem Kinderbuch beweisen.

Denn in "Der kleine André und die geheimnisvolle Gestalt" wird die Geschichte eines Buben mit seiner Geige erzählt, der Mitte des 19. Jahrhunderts lebt.

"Es ist eine Zeit, die wir sehr lieben. Romantisch und märchenhaft. Und es war die Zeit, in der Johann Strauss lebte, mein Lieblingskomponist", so André Rieu zur Bildzeitung.

Die Idee entstand übrigens dadurch, dass sich Rieu für seine Kinder immer Geschichten zum Einschlafen ausgedacht hat. "Unsere Söhne hatten eine Tapete mit lustigen Figuren im Zimmer und ich dachte mir spannende Geschichten dazu aus. Die Fortsetzung folgte dann am nächsten Abend."

Das Lustige dabei: André Rieu schlief immer vor seinen Söhnen ein, wie Pierre erzählt: "Meine Mutter Marjorie kam hoch, ich war noch wach, und er schlief."