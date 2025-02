Plötzlicher Tod mit 34: Von JLo bis Kardashians - Hollywood trauert um Star-Friseur

Vergangenen Mittwoch teilte die Musikerin eine Reihe an Fotos, zu denen sie schrieb: "Geschäftsreise." Laut Page Six sei Guerrero Teil ihres Stylisten-Teams gewesen. Lopez' charakteristische Karamelllocken waren in voluminösen Wellen gestylt und fielen ihr über die Schultern, während sie einen eleganten braunen Anzug trug.

Auf Guerreros Instagram-Profil bedanken sich seine Angehörigen für die zahlreichen Beileidsbekundungen.

So hatte Kim Kardashian etwa der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass ihre Familie durch den Tod des Promi-Stylisten am Boden "zerstört" sei. "Mein Herz bricht für Kylie und alle, die Jesus so geliebt haben wie wir alle", schrieb sie unter anderem in einer Instagram-Story, die auch von Khloé Kardashian geteilt wurde.