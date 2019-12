Star-Freundeskreis: Taylor Swift feierte Weihnachts-Party zum 30er

Am 13. Dezember wurde Taylor Swift 30 Jahre alt, ihr wohl größtes Geschenk hat sie aber bereits vor einigen Wochen im Rahmen der American Music Awards erhalten: Die Musikerin wurde als "Künstlerin des Jahrzehnts" ausgezeichnet.

Ihren runden Geburtstag feierte sie nun in prominenter Runde. Unter den Gästen ihrer "Weihnachts-Party" befanden sich unter anderem Halsey, Camila Cabello, Blake Lively, Ryan Reynolds und Gigi Hadid. Zu einem jener Fotos, sie im Anschluss auf Instagram postete, schrieb sie, dass sie durchaus gerührt war: "Ehrlich, meinen Geburtstag mit den Fans zu verbringen, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es ist und dann die beste Weihnachtsparty zu schmeißen, die es jemals gab - ich bin so glücklich, euch alle zu haben und weiß nicht, wie ich mich jemals richtig dafür bedanken werde können", so Swift, die an ihrem Geburtstag vor ihrer Feier noch einen Auftritt absolvierte.