"Gotti"-Star Spencer Lofranco stirbt mit 33 Jahren
Der kanadische Schauspieler Spencer Lofranco, bekannt für seine Rollen in "Gotti", "Unbroken" und "Jamesy Boy", ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Sein Bruder Santino bestätigte seinen Tod auf Instagram. Als Todesdatum gab er den 18. November 2025 an.
Spencer Lofranco drehte mit Travolta und Jolie
"Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem nur wenige träumen können", zollte Santino Lofranco seinem verstorbenen Bruder Tribut. "Du hast das Leben anderer verändert, und nun bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermissen, Bear. Ruhe in Frieden. 18. Oktober 1992 – 18. November 2025."
Spencer Lofranco war mit Hollywood-Stars wie John Travolta und Angelina Jolie in Filmen zu sehen. Laut IMDB wurde Lofranco 2013 beim Denver Film Festival mit einen Rising Star Award für seine Rolle in "At Middleton" ausgezeichnet.
Die Behörden in British Columbia ermitteln. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.
