"Gotti"-Star Spencer Lofranco stirbt mit 33 Jahren

Der kanadische Schauspieler Spencer Lofranco, bekannt für seine Rollen in "Gotti", "Unbroken" und "Jamesy Boy", ist im Alter von 33 Jahren gestorben. Sein Bruder Santino bestätigte seinen Tod auf Instagram. Als Todesdatum gab er den 18. November 2025 an.

Spencer Lofranco drehte mit Travolta und Jolie

"Mein Bruder. Du hast ein Leben gelebt, von dem nur wenige träumen können", zollte Santino Lofranco seinem verstorbenen Bruder Tribut. "Du hast das Leben anderer verändert, und nun bist du bei Gott. Ich werde dich immer lieben und vermissen, Bear. Ruhe in Frieden. 18. Oktober 1992 – 18. November 2025."