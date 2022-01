Sorge um Sinead O'Connor: Sängerin nach Tod ihres Sohnes im Spital

Die irische Polizei bestätigte zudem, dass in der Stadt Wicklow, südlich von Dublin, eine Leiche gefunden und ein Aufruf zu Hinweisen über den Verbleib des seit vergangenen Donnerstag vermissten Jugendlichen beendet worden sei. Shane, der am Donnerstag vermisst gemeldet wurde, war eines von O'Connors vier Kindern. Seiner Mutter zufolge war Shane seit rund einer Woche in einer Klinik im irischen Dublin untergebracht, wo er aufgrund psychischer Probleme unter Beobachtung stand. Am 6. Jänner sei er aus der Klinik entkommen und galt seitdem als vermisst.

Sinead O'Connor, die 1990 mit dem Hit "Nothing Compares 2 U" internationale Bekanntheit erlangt hatte, hatte in der Vergangenheit selbst ihrer psychischen Erkrankung zu kämpfen, konzentrierte sich aber seit einiger Zeit wieder auf ihre Musik.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.