Sorge um Demi Lovato: Konzerte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt

Schlechte Nachrichten für ihre Fans: Demi Lovato hat aufgrund nicht näher genannter gesundheitlicher Probleme mehrere Tourtermine abgesagt.

Demi Lovato braucht eine Pause - Konzerte abgesagt

"Meine Lovatics – ich freue mich riesig darauf, dieses Jahr wieder auf der Bühne zu stehen und euch in so vielen Städten wie möglich zu besuchen", schrieb die 33-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story und bezog sich dabei auf ihre bevorstehende "It’s Not That Deep"-Tour. Doch dann folgte die böse Überraschung: "Während der Vorbereitungen für die Tour wurde mir klar, dass ich mir vielleicht zu viel vorgenommen habe."

Die Sängerin fuhr fort: "Um meine Gesundheit zu schützen und sicherzustellen, dass ich bei jeder Show mein Bestes geben kann, brauche ich mehr Zeit zum Ausruhen und Proben. Ich muss mich an einen Zeitplan mit mehr Freizeit gewöhnen, der es mir ermöglicht, die gesamte Tour durchzuhalten."

Lovato gab außerdem bekannt, dass sie die bereits geplanten Auftritte im April in Charlotte, North Carolina, Nashville, Atlanta, Las Vegas und Denver absagen wird.