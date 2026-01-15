Drehstart für neue Serie: So sieht die neue Lara Croft aus

Nach Kinofilmen bekommt Actionheldin Lara Croft eine Serie - jetzt haben die Dreharbeiten begonnen. "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (29) spielt die Rolle. So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus Wie auf ersten Fotos zum Dreh von den Amazon MGM Studios zu sehen ist, bleibt man dem früheren Look der Figur treu: Die britische Schauspielerin trägt Tanktop, knappe Shorts und hat ihre Waffen am Oberschenkel befestigt.

Die Serie "Tomb Raider" für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, die sich auf gefährliche Missionen begibt. Sie sei schon lange ein großer Fan von "Tomb Raider" und der Figur Lara, sagte Turner im Herbst laut einer Mitteilung dazu, dass sie die Rolle in der Serie übernimmt. Lara Croft habe sich in einer Männerwelt als "starke weibliche Vorbildfigur" behauptet.