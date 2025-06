Sohn von Rapper Bushido erlitt schweren Unfall: "Knapp an einer Tragödie vorbei"

Glück im Unglück hatte der elfjährige Djibrail, Sohn von Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido. Bei einem Wassersportunfall sei "fast sein kompletter Arm oben unter der Achsel durchrennt" worden, schrieb Ferchichi am Samstag in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. "Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen. Ich kann das alles noch nicht fassen. (Im) Einen Moment (hat er) Spaß (und im) anderen Moment legen sie ihn schon im Krankenwagen in Narkose weil er solche Schmerzen hatte."

Bushido veröffentlichte ein gemeinsames Foto aus dem Spital. "Diese kurzen Momente, die einem zeigen, wie schnell aus Spaß Ernst werden kann. Am liebsten will man seine Kinder nie wieder los lassen", schrieb er dazu.