Patrice und Daniel Aminati: Glauben an ein Wunder

Patrice Aminati hat einmal mehr offen über ihren Kampf gegen den Krebs gesprochen. An guten Tagen sei sie besonders hoffnungsvoll und schmiede Pläne für die Zukunft, erzählte die Frau von TV-Moderator Daniel Aminati im Interview mit der deutschen Bild-Zeitung. "Für die Zeit, wenn wir es endlich überstanden haben. Ich bin jung, habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern. Meine Tochter ist für mich Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht", sagte sie.

Das Paar gibt sich optimistisch: "Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids", so Daniel Aminati zur Bild. "Ich glaube weiterhin an ein Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf. Die Sorge, ich könne meine Liebste verlieren, ist belastend und lähmt mich oft. Dann reiße ich mich zusammen, meditiere, mache Sport oder bete. Das hilft in den dunkelsten Momenten."