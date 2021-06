So sieht Kinderstar Taylor Momsen heute mit 27 Jahren aus

Durch die US-Fernsehserie "Gossip Girl" wurde Taylor Momsen schließlich endgültig berühmt, jedoch: mit 18 hatte die Schauspielerin von ihrem Beruf offenbar genug. Künftig will sie sich ganz ihrer großen Leidenschaft widmen - der Musik, hieß es im Jahr 2011. Nach einem Konzert mit ihrer Band The Pretty Reckless in Tokio erzählte sie dem Magazin Elle: "Ich habe die Schauspielerei momentan aufgegeben. Ich habe 'Gossip Girl' verlassen und bin auf Tour. Ich bin in einer Band und das ist wirklich alles, was ich tun möchte." Und wenn alles gut geht, soll es so bleiben: "Hoffentlich kann ich das für den Rest meines Lebens machen."

Bis heute scheint ihr Plan aufzugehen. Im Februar 2021 veröffentlichte Momsens Band ihr viertes Studioalbum mit dem Titel "Death by Rock and Roll". Und so sieht sie heute aus: