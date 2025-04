So lebt Lenny Kravitz in seinem schicken Pariser Stadtpalais

"Fly Away" und "Stillness Of Heart" sind nur zwei der vielen Hits von Lenny Kravitz . In seiner Musik schlägt er gesellschaftskritische Töne an, mischt Genres wie Rock, Funk, Blues, Reggae und Soul und bleibt sich dabei immer treu. Er ist seit Jahrzehnten eine der prägenden Figuren der Rock- und Popszene, Modeikone, Fotograf, Designer und Schauspieler. Er gründete zudem das Unternehmen "Kravitz Design", spezialisiert auf Innenarchitektur und Produktdesign.

Wie stilvoll er wohnt, zeigt er in einer Homestory. Für das Magazin Architectural Digest (AD) öffnete er die Türen zu seinem einem vierstöckigen Stadtpalais im Botschaftsviertel von Paris, das er "Hotel De Roxy" - benannte nach seiner Mutter. In einem YouTube-Video führt er durch das luxuriöse Anwesen.

Seit 22 Jahren lebe er dort, seit er sich in dem Moment verliebt habe, in dem er durch die Eingangstür trat, schildert Kravitz im AD-Interview. In der Eingangshalle steht ein Flügel, den er mitentworfen habe und auf den er "wirklich stolz" sei, so der Musiker. "Dieses Haus ist eine Hommage an meine Vorfahren, und wie Sie beim Rundgang sehen werden, sind überall Fotos von ihnen zu sehen." Ein Salon - der "Roxy Room" - sei seiner Mutter gewidmet, die er als die "Liebe meines Lebens" bezeichnet.

Kravitz wurde 1964 in New York City geboren. Er wuchs in einem kreativen Umfeld auf. Sein Vater, der Fernsehproduzent Sy Kravitz, und seine Mutter, Schauspielerin Roxie Roker, förderten seine musische Entwicklung von klein auf. Als eines seiner ersten musikalischen Vorbilder nennt der Rocksänger immer wieder Prince, den er schon in der Schulzeit verehrt. Unter dem Pseudonym Romeo Blue nahm er schon als Jugendlicher erste Tapes auf, spielte vor Publikum und macht so Plattenfirmen auf sich aufmerksam. Seinen ersten Vertrag unterschrieb er 1989 und bringt das Debütalbum "Let Love Rule" raus.

Der Durchbruch kam dann mit dem Nachfolger "Mama Said" (1991) und der erfolgreichen Single "It Ain't Over 'Til It's Over". Der Multiinstrumentalist gewann im Laufe seiner Karriere vier Grammy Awards und verkaufte weltweit über 40 Millionen Alben. Auch abseits der Musik liebt es der Sänger kreativ. Mit seinem markanten Kleidungsstil, der Retro-Elemente mit modernem Flair verbindet, wurde er zur Modeikone. Mit einem übergroßen, braunen Wollschal, den er bei einem Besuch in New York trug, wurde er 2012 außerdem zum Internet-Meme.