"So gespannt, wie sie euch gefällt": Helene Fischer singt in neuer Single über große Emotionen

Mit "Heute Nacht" hat Schlagerstar Helene Fischer in der Nacht auf Freitag ihre neue Single veröffentlicht. Um Mitternacht erschien der energiegeladene Song auf den gängigen Streamingplattformen. Die 41-jährige Musikerin liefert einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain.

Sie bleibt damit ihrem Stil treu: Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, den man auch in ihren Top-Hits wie "Atemlos durch die Nacht" hört. Angekündigt hatte die Sängerin, die am 11. Juli im Zuge ihrer Stadiontour im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen Stopp einlegt, ihre neue Single bereits auf Instagram - in Glitzer-Outfit vor blau-lila Lichtstimmung.