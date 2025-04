22 Jahre verheiratet: Sarah Michelle Gellars "Hygiene"-Geheimnis

Schauspielerin Sarah Michelle Gellar hat ihren Tipp für eine langjährige Beziehung verraten. In der Show "Today With Jenna and Friends" von Journalistin Jenna Bush Hager nach dem Geheimnis ihrer Ehe mit Freddie Prinze Jr. gefragt, gab sie an: "Getrennte Badezimmer!"

"Das ist alles? So einfach ist das?", so Bush Hager. Gellar bestätigte: "Es ist so einfach."

Heimliche Hochzeit vor 22 Jahren Die beiden Schauspieler haben sich 1997 bei den Dreharbeiten zum Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennengelernt. Verheiratet sind sie seit 2002. In aller Heimlichkeit hatten sich Gellar und Prinze Jr. in Mexiko das Ja-Wort gegeben. Die damals 24-jährige Gellar trug bei der Feier ein Brautkleid von Designerin Vera Wang, der zwei Jahre ältere Prinze einen maßgeschneiderten Leinenanzug. Freunde und Familie feierten mit dem Paar. Die beiden standen auch gemeinsam in der Filmkomödie "Scooby-Doo" vor der Kamera. Sarah Michelle Gellar wurde mit "Buffy - Im Bann der Dämonen" weltberühmt. Die Serie war ab 1997 erfolgreich in den USA gelaufen und auch in Österreich zu sehen gewesen. Sie handelte von der mit mystischen Kräften ausgestatteten Vampirjägerin Buffy, die gemeinsam mit ihren Freunden gegen dunkle Mächte kämpft.