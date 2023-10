"Snow White": So sieht Rachel Zegler als Schneewittchen aus

Das Filmstudio Disney hat US-Schauspielerin Rachel Zegler (22, "West Side Story") in der ikonischen Schneewittchen-Rolle präsentiert. Am Freitag veröffentlichte der Unterhaltungsriese ein Setfoto von Zegler im gelben Tüllrock, umgeben von sieben Zwergenfiguren in einer lichtdurchfluteten Stube. Zugleich kündigte Disney den Kinostart von "Snow White" für März 2025 an. Ursprünglich sollte der Film im März kommenden Jahres anlaufen.