Tochter von Snoop Dogg: Baby kam drei Monate zu früh

Seine Enkel nennen ihn "Papa Snoop", erklärte er im vergangenen Jahr in der Show von Schauspielerin Jennifer Hudson . Der Rapper hat drei Söhne - Corde , Cordell und Julian - eine Tochter namens Cori und nach Eigenangaben von 2024 Jahr zwölf Enkerl. Vor kurzem kam ein weiteres dazu. Wesentlich früher als geplant.

"Habe verglichen"

Auf Instagram berichtet die junge Mutter von den Umständen der Geburt. Ihre "Prinzessin" sei bereits nach sechs Monaten gekommen, schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ein Fuß des Babys zu sehen ist. "Ich habe geweint und geweint, ich habe verglichen und verglichen und mir die Schuld gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte. Aber egal was passiert, Gott zeigt mir immer wieder, dass ich sein Kind bin!" Das Mädchen sei "perfekt", heißt es außerdem. Zu einem betenden Emoji schreibt die 25-Jährige außerdem: "Danke Gott, dass du mich so weit gebracht hast, trotz der Widrigkeiten, die ständig gegen mich gestellt werden."