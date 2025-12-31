Die skurrilsten Glücksbringer der Stars: Kristalle, Glücks-Shirts und Unterhosen

Bevor der italienische Tenor Luciano Pavarotti (gest. 2007) eine Bühne betrat, suchte er zuerst das gesamte Theater nach einem verbogenen Nagel ab, da er sich sicher war, dass dieser ihm Glück bringen würde.

Während zu Silvester oft kleine Kleeblätter, Rauchfangkehrer, Schweinchen oder Münzen verteilt werden, haben die Stars ihre ganz eigenen Glücksbringer, auf die sie schwören und die teilweise auch skurril ausfallen können.

Kristalle So schwört Ex-"Spice Girl" und Designerin Victoria Beckham etwa auf Kristalle. "Wenn ich euch ganz ehrlich meine Rituale im Backstage-Bereich verraten würde, dann denkt ihr sicher, ich sei ein wenig verrückt. Ich trage meine Kristalle mit mir herum, manche Leute finden das komisch, aber es funktioniert", erzählte sie einmal vor Studenten des "La Salle College of Arts" in Singapur. Besonders angetan haben es ihr da Rosenquarz und schwarzer Turmalin.

Auf ein Edelmetall setzt Schauspielerin Allison Janney. Denn sie trägt stets eine silberne Erdnuss bei sich. Dem People-Magazin hat sie einmal erzählt, dass dies auf Drehbuchautor Steven Rogers zurückzuführen sei. "Immer, wenn ich einen Auftritt hatte, sagte er: ,Funkle, Erdnuss' und Jahre später gab er mir eine kleine, silberne Erdnuss. Seither habe ich diese in meiner Geldbörse."

Stripper-High Heels Ihre Kollegin Helen Mirren zieht da das Glück schon lieber an. Das macht sie mit besonders hohen High Heels mit Plateauplattform. "Sie geben dir sechs Zentimeter Höhe, und weil sie für Stripperinnen gemacht sind, müssen sie ziemlich stabil sein und geben dir so guten Halt. Ich musste sie immer auf dem Hollywood Boulevard kaufen, weil man sie sonst nirgendwo finden konnte", sagte sie einmal darüber. Bei einer Körpergröße von 1,63 m würden ihr diese Schuhe auf dem roten Teppich mehr Selbstbewusstsein geben.

Auch US-Golfer Tiger Woods trägt gerne das, was ihm Glück bringt – und das ist ein rotes Leiberl. "Meine Mama hat gesagt, Rot ist meine Power-Farbe. Also habe ich bei wichtigen Turnieren ein rotes T-Shirt getragen und gewonnen. Dann wollte ich sie ein bisschen ärgern und hab Blau getragen und ich habe nicht gewonnen. Also, die Mama hat immer recht", lachte er in der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon. Rot findet auch Moderator Florian Silbereisen gut. Seine Glücksunterhose in dieser Farbe ist schon ein Running Gag in diversen TV-Shows. So schenkte er etwa dem Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar", Ramon Roselly, ein Exemplar aus seiner Sammlung – selbstverständlich frisch gewaschen.

"Ich wollte, dass sie ihm so viel Glück bescheren sollte, wie ich Gott sei Dank erleben durfte", erzählte Silbereisen in der Talkshow "Riverboat". Und wenn es schon um Unterhosen geht, dann kommt noch ein Star ins Spiel – nämlich Colin Farrell. "Immer wenn ich ein neues Projekt starte, trage ich dieselbe Unterhose mit Kleeblatt-Aufdruck. Das habe ich jetzt schon bei sieben Filmen so gemacht und fühle mich gut damit", sagte er in mehreren Interviews.

