Simone Ballack nimmt Asche ihres Sohnes ins RTL-Dschungelcamp

Simone Ballack nimmt nach langer Überlegung die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio mit ins RTL-Dschungelcamp nach Australien. Sie ist Kandidatin in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

"Irgendwie passt das jetzt hier her", sagte die 49-Jährige in dem RTL-Frühmagazin "Punkt 7". Der Anhänger an der Kette gebe ihr Stärke und Energie. "Ich bin immer ganz froh, wenn ich die dabei hab", sagte sie weiter.