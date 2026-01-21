Simone Ballack nimmt Asche ihres Sohnes ins RTL-Dschungelcamp
Simone Ballack nimmt nach langer Überlegung die Kette mit der Asche ihres toten Sohnes Emilio mit ins RTL-Dschungelcamp nach Australien. Sie ist Kandidatin in der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".
"Irgendwie passt das jetzt hier her", sagte die 49-Jährige in dem RTL-Frühmagazin "Punkt 7". Der Anhänger an der Kette gebe ihr Stärke und Energie. "Ich bin immer ganz froh, wenn ich die dabei hab", sagte sie weiter.
Emilo starb bei Quad-Unfall
Zuvor hatte Ballack mit der Münchner Abendzeitung über den Anhänger mit dem Stein aus gepresster Asche gesprochen. Sie "würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben", sagte Ballack der Zeitung. "Weil uns Kandidaten im Lauf der Staffel die Luxusgegenstände abgenommen werden könnten, verzichte ich vielleicht auf eine Mitnahme."
Michael und Simone Ballack haben noch zwei gemeinsame Söhne - Louis und Jordi. Ihr Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.
