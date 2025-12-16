Sigourney Weaver: Für "Avatar 3" von US-Marine ausgebildet

Für ihre Rolle in "Avatar" ist Sigourney Weaver körperlich an ihre Grenzen gegangen.

Um die anspruchsvollen Unterwasserszenen zu meistern, trainierte sie lange mit einem Coach, der sonst Spezialeinheiten der US-Marine ausbildet, wie die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur erzählte. "Das war körperlich extrem", sagte die 76-Jährige. Doch das Training mit dem Coach der Navy SEALs habe einen greifbaren Nebeneffekt: "Ich kann jetzt viel besser schwimmen."