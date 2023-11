Sie hat Großes vor: Jennifer Lopez meldet sich dreifach zurück

Die US-Sängerin Jennifer Lopez (54) plant für das kommende Jahr ein neues Album - und dazu auch noch einen ganzen Film. Das Album "This is Me ... Now" solle am 16. Februar erscheinen - rund 20 Jahre nach dem Erfolgsalbum "This is Me ... Then", teilte Lopez am Montag mit.

Jennifer Lopez: Neue Single kommt im Jänner

Als erste Single soll bereits am 10. Jänner der Song "Can't Get Enough" herauskommen. Gemeinsam mit dem Album soll im Februar der gleichnamige Film veröffentlicht werden, ein Porträt der Musikerin.

