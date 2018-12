Shocking! Schwarze Fingernägel bei Herzogin Meghan

Oh mein Gott, sie trägt schwarzen Nagellack! – So oder so ähnlich muss man sich diesen Stoßseufzer aus Tausenden Kehlen mit dem oft leicht blasiert klingenden britischen Akzent vorstellen. Ja, Herzogin Meghan (37) hat es gewagt, bei ihrem Überraschungsauftritt bei den so elitären Fashion Awards (der offizielle Partner war übrigens Swarovski) in London ihren Fingernägeln die Farbe oder besser gesagt die Nicht-Farbe Schwarz statt des üblichen Nude-Looks zu gönnen. Böse, böse!