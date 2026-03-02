Shia LaBeouf ist sich sicher: "Habe Napoleon-Komplex"
Während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans kam es aufgrund zweifacher leichter Körperverletzung zu einer Festnahme von Schauspieler Shia LaBeouf – mehr Details darüber lesen Sie hier.
Nun äußerte sich der 39-Jährige erstmals selbst zu den Vorfällen. Dass sein Verhalten am Alkoholkonsum liegt, glaubt er nicht, betont er.
LaBeouf möchte nicht in den Entzug
In einem Gespräch mit dem YouTube-Format "Channel 5 with Andrew Callaghan" zeigte sich LaBeouf schuldbewusst und reuig, aber auch gewohnt aufmüpfig und rebellisch gegenüber den gerichtlichen Maßnahmen. "Muss ich deshalb wieder in den Entzug? Das möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass meine Antworten dort liegen", so LaBeouf. Damit bezog er sich auf die Auflagen, die ihm nach seiner Verhaftung auferlegt wurden, darunter die Teilnahme an einer Therapie und einem Drogenkontrollprogramm.
"Ich glaube nicht, dass ich ein Alkoholproblem habe"
Im Interview verriet der Hollywood-Star, seit rund neun Monaten nicht mehr nüchtern gewesen zu sein, ließ jedoch offen, was genau er darunter versteht.
LaBeouf sieht die Gründe für seine Eskapaden aber eh nicht im Alkohol, sondern in seiner eigenen Persönlichkeit. "Ich glaube nicht, dass ich ein Alkoholproblem habe", erklärte er. Stattdessen führte er seine Wutausbrüche auf einen sogenannten Napoleon-Komplex zurück: "Ich glaube, ich habe einen Napoleon-Komplex. Das hat eher etwas mit meiner Wut und meinem Ego zu tun als mit dem Trinken."
Obwohl er klar die Verantwortung für den Vorfall übernahm, machte er deutlich, dass er seine Probleme auf eigene Faust lösen möchte. "Ich werde es herausfinden."
