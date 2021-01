Shermine Shahrivar: Läuft da was mit Michael Ballack?

Gegenüber RTL stellte die 38-Jährige klar, dass zwischen ihr und Ballack nichts laufe.

"Ich kenne sehr viele bekannte Menschen und nicht mit jedem, mit dem ich einen Kaffee trinken gehe, mit dem bin ich zusammen", klärte das Model auf.

Im Gegenteil: Wie die "Miss Europe" 2005 in ihrem gerade erschienenen Buch "Happy Life Diät" verrät, ist sie derzeit auch ohne Mann glücklich.

"In meinem Heimatland Deutschland denken die Menschen leider am schlechtesten von mir. Wie ich im Buch schreibe: Dumm, oberflächlich und ständig auf der Jagd nach reichen Männern. Solche Vorurteile sind mir nirgendwo auf der Welt begegnet, nur in meiner Heimat", erklärte die alleinerziehende Mutter einer Tochter kürzlich gegenüber der Bild.