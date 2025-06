Shakiras Pannenserie geht bei US-Tour weiter

Nach mehreren Konzertabsagen in Lateinamerika streicht die Popsängerin Shakira auf ihrer Tournee auch in den USA Auftritte. "Aufgrund von Komplikationen bei der vorherigen Show in Boston kann Shakiras gesamte Tournee-Produktion nicht rechtzeitig für ihren geplanten Auftritt nach Washington, D.C. transportiert werden", hieß es in einer Mitteilung des Baseballstadions Nationals Park, in dem die Show gestern stattfinden sollte.

Die Kolumbianerin ("Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)") musste bereits ihre für Donnerstag und Freitag geplanten Konzerte in Boston "aufgrund unvorhergesehener Umstände" absagen.