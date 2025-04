Popstar Shakira muss zum fünften Mal ihr Konzert absagen

Ob es an einer ungünstigen Sternenkonstellation liegt? Oder ist es schlicht und einfach nur Pech? Popstar Shakira ("Hips don't lie") tourt aktuell durch Süd- und Nordamerika, um ihr neues Album "Las Mujeres Ya No Lloran" (auf Deutsch: "Die Frauen weinen nicht mehr") zu promoten.

Während sich die Scheibe sehr zufriedenstellend verkauft, mag es mit der Tour nicht so recht klappen. Eine Konzertabsage jagt die nächste. Fans reagieren mehr und mehr verärgert, sprechen von "Respektlosigkeit". Nun platzte auch Shakiras Auftritt am zweiten April, das ausgerechnet in Santo Domingo stattfinden sollte, immerhin Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Es handelt sich um die bereits fünfte Konzertabsage der Tour.