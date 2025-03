Die Kolumbianerin selbst bedauerte nicht nur den Vorfall, sondern machte auch die Produktionsfirma für die technische Nachlässigkeit verantwortlich : "Wenn ein Künstler in ein Land reist, hängen seine Produktion und sein Team direkt von den lokalen Produzenten ab. Meine Mitarbeiter und ich waren zu jeder Zeit zuversichtlich, dass die vom lokalen Veranstalter beauftragte Produktionsfirma die von uns sorgfältig erstellten Spezifikationen genauestens einhalten würde, damit eine Show dieser Größenordnung stattfinden kann", sagte die Sängerin in einer Instagram-Story.

Die Reihe der Konzertabsagen der kolumbianischen Sängerin Shakira auf ihrer Tournee durch Lateinamerika und die USA setzt sich weiter fort. In Chiles Hauptstadt Santiago de Chile mussten die beiden geplanten Auftritte am Sonntag und Montag (Ortszeit) aufgrund von technischen Problemen ausfallen , wie der Veranstalter mitteilte. Der Boden, auf dem die Bühne stehen sollte, sei nicht eben, hieß es. Ein Ersatztermin wurde zunächst nicht genannt.

Zuvor musste Shakira ("Hips Don't Lie", "TQG") bereits in ihrem Heimatland in Medellín ein Konzert absagen, weil beim Bühnenaufbau das Dach beschädigt wurde. Auch ihr Auftritt Mitte Februar in der peruanischen Hauptstadt Lima war ausgefallen. Die Sängerin war mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden.

Mit ihrem Album "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Die Frauen weinen nicht mehr"), für das sie kürzlich bei den Grammys in Los Angeles den Preis für das beste Latin-Pop-Album gewann, tourt Shakira derzeit durch Süd- und Nordamerika. Bis Ende Juni sind noch knapp 40 Konzerte geplant.