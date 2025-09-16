Shailene Woodley: Trennung nach nur sechs Monaten Beziehung

Zuletzt hatten sich die beiden Anfang August gemeinsam gezeigt. Damals wirkte ihre Beziehung noch harmonisch. Woodley und Bravo wurden am Set der Serie "Emily in Paris", in der Lucas mitspielt, innig schmusend fotografiert.

Im März vergangenen Jahres wurde Woodley erstmals mit dem französischen Schauspieler und Model in der Öffentlichkeit gesichtet, als die beiden gemeinsam in Paris unterwegs waren. Jetzt teilte ein Insider dem US-Magazin People mit, dass sich das Paar entschieden hätte, getrennte Wege zu sehen.

Rund ein halbes Jahr hielt die Beziehung von Shailene Woodley und Lucas Bravo . Doch wie nun berichtet wird, soll sich das Paar inzwischen getrennt haben.

Lucas Bravo und Woodley sollen kein Paar mehr sein.

Damals hatte eine People-Quelle noch berichtet, die Romanze sei "frischer Wind" für Woodley. Der Insider beschrieb Lucas als "unkompliziert, freundlich, unprätentiös und emotional präsent".

"Ihre Freunde lieben ihn", behauptete der Insider und merkte an, dass die Schauspielerin an Lucas' Seite "aufblühe".

Zu den Trennungsgerüchten haben sich die beiden bisher nicht geäußert.

Trennung von Aaron Rodgers war dunkle Zeit für Woodley

Woodley hatte sich Anfang 2022 von Footballspieler Aaron Rodgers getrennt. Die beiden lösten ihre Verlobung nach etwa einem Jahr auf. Quellen führten Unterschiede in ihren beruflichen und persönlichen Zielen an und bezeichneten die Beziehung von Anfang an als unpassend.

Ein Insider hatte Woodleys Beziehung mit Lucas als "das komplette Gegenteil ihrer Dynamik mit Aaron", beschrieben. "Sie ist glücklich, unbeschwert und hat wieder Spaß", sagte die mit der Situation vertraute Person noch vor wenigen Wochen.

Shailene Woodley hatte die Trennung von Rodgers 2023 gegenüber Net-a-Porter als eine der "dunkelsten" Phasen ihres Lebens bezeichnet.

Den Liebeskummer habe sie während der Dreharbeiten zur Dramaserie "Three Women" verarbeitet." Es war schwer zu filmen, weil ich die härteste Zeit durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben lief scheiße. Es hat sich acht Monate lang angefühlt, als wäre ich in einer große Schmerzblase gefangen", so Woodley damals, ohne weitere Details zu nennen.