"Sexualisierten Körper loslassen": Alyssa Milano lässt Brustimplantate entfernen

Der ehemalige "Charmed"-Star Alyssa Milano hat entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Sie erklärt, dass sie damit "den Körper loslässt, der sexualisiert und missbraucht wurde."

Alyssa Milano meldete sich vor OP aus Spital

Auf Instagram meldete sie sich am Mittwoch dem 24. September aus dem Spital zu Wort und erklärte: "Heute lasse ich diese falschen Narrative los, die Teile von mir, die nie wirklich zu mir gehörten."

Die 52-Jährige teilte ein Foto von sich im Krankenhauskittel und markierte ihren plastischen Chirurgen, Dr. Tim Neavin, der offenbar die Operation vornahm (zu sehen hier).