"Sexualisierten Körper loslassen": Alyssa Milano lässt Brustimplantate entfernen
Der ehemalige "Charmed"-Star Alyssa Milano hat entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Sie erklärt, dass sie damit "den Körper loslässt, der sexualisiert und missbraucht wurde."
Alyssa Milano meldete sich vor OP aus Spital
Auf Instagram meldete sie sich am Mittwoch dem 24. September aus dem Spital zu Wort und erklärte: "Heute lasse ich diese falschen Narrative los, die Teile von mir, die nie wirklich zu mir gehörten."
Die 52-Jährige teilte ein Foto von sich im Krankenhauskittel und markierte ihren plastischen Chirurgen, Dr. Tim Neavin, der offenbar die Operation vornahm (zu sehen hier).
Milano will Tochter von "ungesunden Ansprüchen" erlösen
Die Schauspielerin teilte ein längeres Statement, in dem sie ihre Entscheidung erläuterte.
"Ich lasse den Körper los, der sexualisiert und missbraucht wurde, den ich für notwendig hielt, um attraktiv, geliebt, erfolgreich und glücklich zu sein. Und ich hoffe, dass ich damit meine Tochter Bella von denselben ungesunden Ansprüchen erlöse", schreibt sie und fügt hinzu: "Ich möchte klarstellen, dass viele Frauen durch die Wahl ihrer Implantate Freiheit und Schönheit erfahren. Was für mich eine falsche Vorstellung ist, kann für sie genau das Richtige sein, und ich bin so froh, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden auf unsere eigene Art und Weise finden können."
Alyssa Milano hat zwei Kinder mit ihrem Mann David Bugliari: einen Sohn namens Milo Thomas, der 2011 zur Welt kam, und Tochter Elizabella "Bella" Dylan, die 2014 geboren wurde. Die Schauspielerin hatte 1993 zwei Schwangerschaftsabbrüche, über die sie in der Vergangenheit offen sprach.
