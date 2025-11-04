"Sexiest Man Alive" 2025 ist "Wicked"-Star Jonathan Bailey

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für die US-Zeitschrift People der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2025. TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey in seiner "Tonight Show" als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor. Der Schauspieler sagte, es sei "die Ehre eines Lebens", das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals "Wicked – Die Hexen von Oz". Mitte November kommt "Wicked: Teil 2" in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie "Bridgerton" beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" als Museumspaläontologe zu sehen. Die Neuigkeit von seinem Titel als "Sexiest Man Alive" habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund Benson erzählt, witzelte Bailey im Interview mit People.