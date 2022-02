Seth Rogen über Oscars: "Wieso sollte das wen interessieren?"

Seth Rogen fuhr in seinem Interview fort: "Für mich ist es den Leuten glaube ich vielleicht einfach egal. Es ist mir auch ja egal, wer die Automobilpreise gewinnt." Er hätte für die ganzen Preisverleihungen in Hollywood wenig Verständnis: "Keine andere Branche erwartet, dass sich jeder darum kümmert, mit welchen Auszeichnungen sie sich überschütten. Vielleicht ist es den Leuten einfach egal. Vielleicht hat sie es für eine Weile interessiert und sie haben jetzt aufgehört, sich darum zu kümmern. Und wieso sollte das wen interessieren?"

Wer wird die Oscars 2022 moderieren?

Die Oscars haben in den letzten Jahren unter rückläufigen Zuschauerzahlen gelitten und zuletzt sogar auf einen traditionellen Moderator für die Sendung verzichtet. In diesem Jahr kehren die Academy Awards wieder mit einem Gastgeber zurück - allerdings ist noch nicht bekannt, wer am 27. März durch den Abend führen wird. Seth Rogen wird es laut seinen Aussagen wahrscheinlich eher nicht in absehbarer Zukunft sein und auch Schauspiel-Kollege Paul Rudd gab im Interview mit Insider zu verstehen, dass er nicht der Richtige für den begehrten Job wäre: "Ich glaube nicht, dass ich ein guter Gastgeber wäre." Rudd und Rogen treten derweil am Sonntag in einem großen Super-Bowl-Werbespot für die Chips-Marke "Lay's" auf, welcher bereits vorweg auf YouTube veröffentlicht wurde.