Seltener Auftritt mit Tochter Vivienne: Wieso Angelina Jolie stolz auf sie ist

Angelina Jolie besuchte gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Vivienne die Premiere des Musicals "The Outsiders" am Broadway.

Vivienne Jolie-Pitt begleitete ihre Mutter Angelina Jolie am Donnerstagabend zu der Broadway-Premiere von "The Outsiders", an der die 15-Jährige als Assistentin der Produktion mitgearbeitet hat.

Auch Jolies und Brad Pitts 20-jähriger Adoptoiv-Sohn Pax Jolie-Pitt war bei der Veranstaltung mit von der Partie.

Angelina Jolie schwärmt von Tochter Vivienne Jolie präsentierte sich in einem goldenen Kleid und einem farblich passenden Cape. Extravagante Ohrringe rundeten den Look ab. Vivienne kam im blauen Overall und Turnschuhen. Sie posierte wie ein Profi zusammen mit ihrer sichtlich stolzen Mutter und den Darstellern des Musicals auf dem Red Carpet und gab mit Jolie Interviews.

© REUTERS/Caitlin Ochs

Jolie ist Hauptproduzentin der Broadway-Musicaladaption des Films "The Outsiders" aus dem Jahr 1983. Für ihr neues Projekt am Broadway hat sie sich Unterstützung aus ihrer Familie geholt: Tochter Vivienne, die an der Seite ihrer Mutter 2014 in "Maleficent" zu sehen war, half ihr als ehrenamtliche Assistentin bei ihren Aufgaben als Musical-Produzentin. Der Teenager sei der wahre "Theaterkopf" in der Familie, erzählte die Oscarpreisträgerin im Interview mit dem People-Magazin aus. "Wirklich. Sie korrigiert mich. Sie sagt: 'Hast du denn nicht das Memo gelesen? Wir müssen das tun, wir müssen uns darum kümmern'", schmunzelte Jolie sichtlich stolz über ihre Tochter, die eine sehr "taffe Assistentin" sein soll. " Sie nimmt es sehr, sehr ernst." "Viv erinnert mich an meine Mutter, weil es ihr nicht darum geht, im Mittelpunkt zu stehen, sondern anderen Kreativen eine Stütze zu sein", sagte Jolie außerdem, als sie im August 2023 in einer Erklärung ihr neues Projekt bekannt gab. "Sie nimmt das Theater sehr bedacht und ernst und arbeitet hart daran, den bestmöglichen Beitrag zu leisten."