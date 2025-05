Schwere Vorwürfe gegen Rapper Combs: Töchter verließen Gerichtssaal

In New York hat der Prozess gegen den Rapper Sean Combs, auch bekannt als Puff Daddy oder Diddy, begonnen. Die Anklage wirft ihm schwere Sexualverbrechen und Missbrauch vor. Seine Verteidigung bestreitet die Vorwürfe des Sexhandels, räumt aber häusliche Gewalt ein. Combs, der seit September in Haft ist, plädierte auf nicht schuldig. Der Prozess, der etwa acht Wochen dauern soll, könnte mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe enden.

Für die Öffentlichkeit sei der 55-Jährige die kulturelle Ikone Puff Daddy oder Diddy gewesen, sagte Staatsanwältin Emily Johnson in New York mehreren Medienberichten zufolge. "Aber es gab auch eine andere Seite an ihm. Eine Seite, die in kriminelle Machenschaften verstrickt war." Er habe eine Reihe von Frauen sexuell missbraucht.