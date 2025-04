"Sechs Monate, ein halbes Jahr ohne dich?!", schreibt Ruth Gibbins zu einem gemeinsamen Foto aus Jugendtagen auf Instagram. "Mein Kopf schreit immer noch nach dir. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, unter Wasser zu sein und nach Luft zu schnappen. Doch die erlösende Luft bekomme ich nicht." Ohne ihn zu "leben" sei unmöglich, "also existiere ich vorerst nur. Ich lerne an den richtigen Stellen zu lachen oder zu lächeln, aber es ist anstrengend, weil alles was ich will, ist, mir dir zu sprechen."