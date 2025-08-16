Schwangerschaftsgerüchte: Michelle Hunziker bricht ihr Schweigen

In einem neuen Interview spricht Michelle Hunziker offen über ihr Leben im Rampenlicht. Bei dieser Gelegenheit kommentiert die gebürtige Schweizerin die Dauerbeobachtung durch die Presse und Schwangerschaftsgerüchte, die immer wieder über sie kursieren. Michelle Hunziker kommentiert Gerüchte um ihr Leben "Ich kenne das ja eigentlich nicht anders", sagt die Moderatorin im Gespräch mit Hörzu über das Interesse der Öffentlichkeit an ihrem Privatleben. "Die Paparazzi in Italien gehen respektvoll mit mir um, da ich auch ihnen mit Respekt begegnen", fügt sie hinzu. "Schließlich ist das ihr Job, und sie ernähren damit ihre Familien."

Schwangerschaftsgerüchte stellen aber selbst für einen erfahrenen Promi wie Michelle Hunziker eine Herausforderung dar. Diee 48-Jährige betont, dass solche Themen Sensibilität und mehr Rücksicht verdienen. Das Thema nimmt sie dennoch mit Humor. "Wie oft ich in meinem Leben laut Presse schon schwanger war, ist nicht mehr zählbar", scherzt die dreifache Mutter. Neue Liebe Seit Kurzem ist bekannt, dass Michelle Hunziker einen neuen Lebensgefährten hat. Dabei handelt es sich um den 57-jährigen Unternehmer Nino Tronchetti Provera, dessen Familie Aktionärin des Mailänder Reifenherstellers Pirelli ist. Das Paar ließ sich im Juli fotografieren, während es sich bei einem Konzert des italienischen Rockstars Vasco Rossi in Mailand küsste.