Schwangere Laura Maria Rypa: Es geht mir wieder besser

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa gaben im Jänner bekannt, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten.

Das Paar hatte auf Instagram ein Video mit der frohen Kunde veröffentlicht. "Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading. Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen", schrieben Lombardi und seine schwangere Ehefrau in dem Post zum Video, auf dem kleine Baby-Schuhe und ein Ultraschallbild zu sehen waren.

"Diese Liebe, die man in dem Moment verspürt, ist unbeschreiblich und wundervoll. Wir sind als Familie mehr als glücklich und dankbar, diese Nachricht mit allen teilen zu dürfen und zu wachsen. Aus 4 werden nun 5." Rypa: "Mein Körper hat mir Signale geschickt" Im Februar erzählte die schwangere Rypa dann auf Instagram, dass sie mit starken Unterleibs- und Magenschmerzen zu kämpfen und sich deshalb im Krankenhaus hat durchchecken lassen. Mit dem Kind sei alles in Ordnung, ihr selbst gehe "überhaupt nicht gut", hatte Rypa angegeben. In einer Fragerunde gibt sie nun Entwarnung: "Mir geht es wieder besser", so Rypa. "Mein Körper hat mir Signale geschickt, dass ich zur Ruhe kommen soll und deshalb habe ich es auch die letzten Tage getan. Ich war wirklich kaputt. Ich musste mich alle 30 Minuten übergeben, hatte das Gefühl, dass ich jede Sekunde in Ohnmacht fallen könne und hatte auch nicht annähernd die Kraft, Leano zu tragen oder ansatzweise irgendwas mit ihm zu machen. Ich weiß echt nicht, wann es mir das letzte Mal so schlecht ging", führt sie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story aus.