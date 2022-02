Schüsse bei Konzert-Afterparty von Justin Bieber: Vier Personen verletzt

Am Freitag gab Justin Bieber ein Konzert, um auf den am Sonntag stattfindenden Super-Bowl einzustimmen. Danach wurde in einem Club mit einer starbesetzten Gästeliste weitergefeiert. Bei der After-Show-Party wurden laut Medienberichten zehn Schüsse abgefeuert. Dabei seien angeblich vier Personen verletzt worden.

Schüsse nach Konzert von Justin Bieber

Justin Bieber trat im West Hollywood im "Pacific Design Center" auf und feierte anschließend eine Afterparty in der Nähe. Im angesagten "The Nice Guy" standen für die Party laut Promi-Portal TMZ Stars wie Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner und Khloe Kardashian auf der Gästeliste.

Gegen 2:45 Uhr, als die Rapper Kodak Black, Gunna und Lil Baby wohl angeblich auf der Straße standen, soll ein Kampf ausgebrochen sein, wie die Nachrichten-Plattform weiter berichtete.