"Schoko-Dämonen": Dwayne Johnson begleicht Diebstahl-Schulden

Hollywoodstar Dwayne "The Rock" Johnson hat dem Personal eines Supermarkts einen wohl unvergesslichen Tag beschert. Als Jugendlicher habe er dort fast ein Jahr lang jeden Tag einen Snickers-Sckokoriegel gestohlen, sagt er in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Seine Untaten wolle er nun wieder gut machen, so der Schauspieler. Die damals für ihn unleistbare Beute sei sein Trainings-Snack gewesen.

Einstiger Dieb Johnson heute schwerreicher Star

In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Johnson kurzerhand alle verfügbaren Riegel kauft, Leuten ihren Einkauf spendiert und Fotos mit ihnen macht.