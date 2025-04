"Schmerz ist ein Geschenk": Demi Moore über Leben voll mit harten Prüfungen

Demi Moore zweifelte an Zukunft in Hollywood

Dass sie es als Schauspielerin in der Filmfabrik schaffen könnte, hätte Moore eigenen Angaben zufolge nie gedacht. Gefragt, wann sie zum ersten Mal das Gefühl hatte, vielleicht doch den Durchbruch zu erlangen, sagte sie gegenüber People: "Der erste große Moment war, als ich einen Monat vor meinem 19. Geburtstag die Rolle in 'General Hospital' bekam. Es war wie ein richtiger Job mit einem festen Gehalt, das heißt, ich brauchte keinen anderen Job. Ich konnte von der Sache leben, die ich liebte und von der ich hoffte, sie schaffen zu können. Aber ich hatte nie das Gefühl, wirklich zu wissen, was ich tat. Ich hatte nicht wirklich studiert. Ich kam von der Universität des 'Fake It Till You Make It'", so Moore scherzend. Schauspielern hätte sie durch "Zuschauen, Zuhören und Lernen von anderen" gelernt.